Станция метро "Старая деревня" открыта после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта с 20:40 на вход и выход. " В 21:20 "Старая деревня" открыта", - отметили в метрополитене. Причиной закрытия на 40 минут стала бесхозная сумка.