Картина дня: «Зенит-арена» и погода на выходные

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал первый официальный матч на «Зенит-арене» 22 апреля в 14 часов, диктором которого станет Михаил Боярский. В рамках 24-го тура чемпионата сыграют «Зенит» и екатеринбургский «Урал».

«Это один раз, в честь первого матча на новом стадионе. На регулярной основе мне не предлагали. А пока я просто озвучу первый матч. Я оглашу составы команд, сообщу зрителям о заменах, о карточках и, разумеется, имена авторов забитых мячей», - рассказал музыкант.

Боярский является не только заслуженным артистом России, но и фанатом футбола, а также послом Петербурга как города-организатора Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.

Второй по значимости темой дня стала погода в Петербурге на предстоящих выходных, 22 и 23 апреля. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (14:15), «Водитель Петербурга» (15:00) и «АиФ Петербург» (15:00).

В субботу, 22 апреля, температура воздуха ночью около нуля градусов, а днем до плюс пяти. «Облачная погода. Ночью местами небольшой мокрый снег. Утром и днем дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью юго-западный, западный 3-8 м/с, днем переменный 2-5 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах, водителей просят быть внимательнее и осторожнее. Атмосферное давление в субботу будет понижаться.

Что касается воскресенья в Северной столице, то пасмурная погода также сохранится. Температура воздуха ночью от минус одного до плюс одного градуса, днем не более четырех градусов тепла.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ, по мнению «Монитора», стали «Деловой Петербург», «Петербургский дневник» и «Невские новости».