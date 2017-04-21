Движение Бессмертного полка к Дворцовой площади стартует 9 мая в 15 часов. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

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Сбор участников всероссийского патриотического проекта - в 14 часов от Суворовского проспекта до площади Александра Невского.

Во время шествия будут предприняты повышенные меры безопасности. Кроме того, участников колонны сопроводят 28 бригад скорой помощи.

Перед началом движения Бессмертного полка, в 13:30, на 2-й Советской улице от Суворовского проспекта до Греческого проспекта начнет формироваться колонна ретро-автомобилей, на которых по Невскому проспекту проедут ветераны. В 14:30 в сопровождении роты Почетного караула колонна начнет движение.

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