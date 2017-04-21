СК отказался проверять тайные особняки и яхты Медведева

Следственный комитет России отказался проверять тайные особняки и яхты премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Ранее парламентарий попросил СК провести проверку по итогам расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального.

«Вопросов, относящихся к компетенции СК РФ, в настоящее время не имеется», - говорится в ответе СК. При этом, как пишет Рашкин, в МВД ему отчитались, что «идут проверочные мероприятия».

Ранее проводить проверку доходов и расходов премьера также отказалась Госдума. Тогда инициаторами выступили депутаты КПРФ Николай Коломейцев, Денис Парфенов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».

В десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованной ФБК. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.