Госдума запретила называть детей цифрами, титулами и бранными словами. Законопроект, ограничивающий право родителей, принят в третьем, окончательном, чтении, сообщает "Интерфакс".

Принятый закон определяет, что при выборе имени ребенка не допускается использование "цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы".

При разных фамилиях родителей ребенку может быть присвоена фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия. Последовательность фамилий в двойной фамилии может быть любой, двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. У полнородных братьев и сестер последовательность фамилий в двойной фамилии должна быть одинаковая.

В настоящее время при разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что большие споры вызвало предложение запретить также аббревиатуры и сокращения.

"Эта идея не вошла в законопроект, потому что в нашем языке, в нашей культуре, уже сложился ряд имен, которые в прошлом являлись аббревиатурой, но сейчас уже утратили свое идеологическое содержание и стали обычным именем, например, Ким, в прошлом - коммунистический интернационал молодежи", - сказал он.

"А если мы пойдем по пути запрета сокращений, то мы дойдем до того, что придется запрещать имя Владимир, которое тоже является сокращением от "владеть миром", - отметил Исаев. Также, по его словам, из законопроекта во втором чтении удалена норма, которая позволяла органам опеки давать имена тем детям, родители которых не могут договориться между собой об имени или не регистрируют ребенка.