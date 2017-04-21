Террориста-смертника в метро Петербурга лишили гражданства РФ

Предполагаемого террориста-смертника в метро Петербурга Акбаржона Джалилова лишили гражданства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, Смольнинский районный суд установил, что отец Акбаржона Джалилова Акрам предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в российское гражданство в июне 2009 года.

Решение о принятии Акрама Джалилова в гражданство РФ было отменено, что, как пояснила Волк, повлекло за собой и отмену решения о предоставлении гражданства его сыну.

Акбаржон Джалилов, родившийся В Киргилии, получил гражданство России в 2011 году. Основанием для получения гражданства стало заявление отца Джалилова, который к тому моменту около десяти лет жил и работал в России и был гражданином РФ.

По версии следствия, именно Акбаржон Джалилов 3 апреля взорвал бомбу в вагоне метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Жертвами теракта стали уже 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.