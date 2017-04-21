На выходные в Петербурге обещают туман и мокрый снег. В субботу, 22 апреля, температура воздуха ночью около нуля градусов, а днем до плюс пяти. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Ночью местами небольшой мокрый снег. Утром и днем дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью юго-западный, западный 3-8 м/с, днем переменный 2-5 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах, водителей просят быть внимательнее и осторожнее. Атмосферное давление в субботу будет понижаться.

Что касается воскресенья в Северной столице, то пасмурная погода также сохранится. Температура воздуха ночью от минус одного до плюс одного градуса, днем не более четырех градусов тепла.