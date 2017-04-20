Смольный запретил защитникам Исаакия выходить на Невский 1 мая

Смольный запретил противникам передачи Исаакиевского собора РПЦ выходить на Невский проспект 1 мая. Комитет по правопорядку и законности не согласовал прохождение единой колонны оппозиции и градозащитников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата петербургского Законодательного собрания Оксану Дмитриеву.

"Нам отказали и предложили для шествия Полюстровский парк. Под абсолютно надуманным предлогом: якобы, в этот день запланировано другое мероприятие. Хотя всегда был общий порядок, колонны шли друг за другом, и никому не отказывали", - подчеркнула Дмитриева, добавив, что, на ее взгляд, "отказано по той причине, что это объединенная оппозиция".

По ее словам, организаторы не согласятся на шествие в Полюстровском парке. У оппозиции еще есть время для того, чтобы подать новые заявки по отдельности.

"Если мы сейчас подадим разные заявки, я думаю, будет сделано все, чтобы не допустить формирования единой колонны. Нас разобьют на части, а между нами поставят колонны "Национально-освободительного движения", ЛГБТ, чтобы дискредитировать нас и не дать оппозиции объединиться вокруг конкретных градозащитных лозунгов и градозащитной тематики", - подчеркнула Дмитриева.

Оргкомитет шествия намерен собраться сегодня вечером, 20 апреля, чтобы обсудить свои дальнейшие планы. В первомайском шествии планировали принять участие петербургские сторонники "Партии роста", "Справедливой России", "Яблока" и ПАРНАСа.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города.

Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. Только после этого может быть назначен день голосования. Кроме того, 29 марта сотрудники Исаакия попросили Владимира Путина остановить передачу собора и лично разобраться в ситуации.