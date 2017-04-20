В Петербурге арестован химик лаборатории по изготовлению взрывных устройств «Инновационный центр C&C»

Василеостровский районный суд Петербурга арестовал ведущего химика ЗАО «Инновационный центр C&C» 26-летнего Дмитрия Довга. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее стало известно, что ФСБ обнаружила в Петербурге лабораторию по изготовлению бомб. С обысками на набережную реки Смоленки, 19/22, силовиков привел взрыв самодельного взрывного устройства 13 апреля в руках подростка.

Судья Оксана Демяшева отправила Довга в СИЗО-4 до 11 июня включительно. Химик подозревается в незаконном хранении и сбыте взрывчатых веществ в составе группы лиц по предварительному сговору, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств.

По словам следователя, неустановленная группа в ЗАО «Инновационный центр C&C» лиц незаконно изготавливала, хранила и сбывала взрывные устройства 17-летнему студенту, который подорвался на ступенях библиотеки на КИМа, а также иным пока неустановленным лицам.

Из показаний студента следует, что он помогал Дмитрию Довга готовить взрывчатые устройства, за что получил два СВУ в дар. Кроме того, ранее ведущий химик уже привлекался к ответственности по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, сбыт, хранения огнестрельного оружие).

Сам Дмитрий Довга пояснил суду, что только два раза в жизни видел студента-подрывника. «Он был хорошим знакомым нашей лаборантки Василисы. Один раз видел, как он заносит к нам на фирму тяжелое оборудование. Ключи от производственной лаборатории есть почти у всех сотрудников. Их имена я уже перечислил следователям», – отметил химик Довга.

Кроме того, подчеркивает Довга, он был в полной уверенности, что работает в легальной организации, которая имеет все необходимые разрешительные документы. «На работе мне говорили одно, а выяснилось совсем другое. Я думал, работа честная. Сам был введен в заблуждение. Хотя, конечно, незнание не освобождает от ответственности. Не вижу причин не сотрудничать со следствием. Если бы мне позвонили, а не задерживали сразу, я бы все и так рассказал. Задерживали меня вообще в день свадьбы», – пояснил Довга.

Студент химического факультета Технологического университета 17 апреля вышел из медикаментозной комы. Медики провели ему операцию на руках, которые более всего пострадали при взрыве, и глазах, сетчатка которых была обожжена. Молодому человеку ампутировали левую руку. Следствие полагает, что подросток изготовил бомбу с целью суицида.