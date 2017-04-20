Песков: Сигналы о преследовании геев в Чечне не подтверждаются

Официальный представитель Кремля заявил, что информация о преследовании гомосексуалистов в Чечне не подтверждается. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Хочется подчеркнуть, что сигналы не подтверждаются", - сказал он журналистам, комментируя состоявшуюся накануне встречу президента РФ Владимира Путина и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, на которой обсуждалась данная тема.

Песков отметил, что в ходе встречи глава Чечни еще раз заявил, что, по мнению руководства возглавляемой им республики, соответствующие сообщения СМИ являются искажением реальности и клеветой. Кадыров также сказал, что "общественное мнение в республике к этой клевете относится весьма непримиримо, не принимает эту клевету, и что руководство, естественно, борется и будет бороться с клеветой в установленных законом рамках, оспаривая ее".

Пресс-секретарь президента напомнил, что российские правоохранительные органы уже заявляли о том, что они проверяют появившуюся в СМИ информацию о преследовании геев в Чечне - в частности, этой темой занимаются Следственный комитет и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.Он добавил, что не знает иных способов защитить себя, кроме обращения в правоохранительные органы, которые в данном случае не поступали.

"Мы знаем, что когда нарушается закон, гражданин идет и жалуется в полицию, жалуется в СМИ. Но нет никаких людей, где, скажите, кто эти люди, где они живут?" - отметил Песков на ремарку журналистов, что они получали соответствующие обращения. "Речь идет о каких-то фантомных жалобах, совершенно обезличенных", - добавил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков заявил, что Кадыров назвал безосновательной информацию об угрозах в адрес журналистов, которые пишут о проблемах геев в Чечне, - о них, по словам Кадырова, "не может быть и речи".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также усомнилась в достоверности сообщений о преследовании гомосексуалов в Чечне. "У меня возникают подозрения, что это - провокация, что это - ложный донос. Я еще не готова сегодня сделать эти выводы, но выводы нужно делать. Что это, действительно люди пострадали, или кто-то хочет спекулировать на этом?" - сказала Москалькова.

В начале апреля "Новая газета" опубликовала расследование "Убийство чести" о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля опроверг сообщения в СМИ о задержаниях и убийствах. Он также назвал публикации в СМИ провокационными.