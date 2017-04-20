ФСБ установила личность заказчика теракта в петербургском метро

Федеральная служба безопасности установила личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова.

Никаких подробностей или имени заказчика он не назвал, лишь подтвердив, что личность "установлена". Всего по делу о теракте сейчас задержаны около десяти человек.

Основным фигурантом уголовного дела стал Аброр Азимов, Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня. Арестованный был не против своего заключения под стражу.

При этом он заявил в суде, что напрямую не причастен к преступлению. "Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", - сказал Азимов.

Также в Москве был задержан с боевой гранатой РГД-5 старший брат Аброра - Акрам Азимов. Позднее ФСБ рассказала о его роли в организации теракта.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.

По предварительным данным, непосредственным исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.