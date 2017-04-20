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С космодрома Байконур стартовал корабль "Союз" с американцем и россиянином

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© Фото: vm.ru
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    Планируемая продолжительность экспедиции к МКС составляет 136 суток.

    С космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) стартовал космический корабль "Союз МС-04" с американцем и россиянином на борту. Об этом сообщает "Интерфакс".

    Ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с площадки номер один - "Гагаринский старт" - в 10:13 по московскому времени. На канале НАСА в YouTube идет трансляция полета "Союза".

    На борту корабля находится сокращенный до двух человек экипаж в составе российского космонавта Федора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера. На месте, предусмотренном для третьего члена экипажа, на МКС отправится груз продовольствия весом 70 кг.

    Стыковка корабля с МКС будет проходить по шестичасовой программе. Планируемая продолжительность экспедиции составляет 136 суток.

    Транспортные пилотируемые корабли "Союз МС" оснащены усовершенствованной системой управления движением и навигацией, а также модернизированной системой стыковки и внутреннего перехода. Усовершенствовали инженеры и систему электропитания: увеличена площадь и мощность фотоэлементов - солнечные батареи будут вырабатывать больше энергии. Также в составе космического корабля используются новые телевизионная система, система бортовых измерений, средства приземления, система обеспечения теплового режима, система связи и пеленгации.

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