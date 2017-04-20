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В Петербурге начал работу городской велопрокат

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© Фото: Instagram / @nau_spb

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Всего откроют 90 станций общественного велопроката с 650 велосипедами.

В Петербурге с 20 апреля начал работу городской велопрокат. Сегодня открылись две первые тестовые станции нового образца - на Манежной площади и на углу улиц Белинского и Моховой. Об этом сообщается на официальной странице "Велогорода" в социальной сети "ВКонтакте".

"В четверг, несмотря на погодные условия, по рекомендации комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), мы откроем первые две тестовые станции нового образца", - говорится в сообщении.

Далее станции будут вводиться в эксплуатацию по адресной программе и графику, который утвержден КРТИ. Всего к июлю планируется открыть 90 станций общественного велопроката, включая десять станций в Петергофе, общее число велосипедов составит 650 штук.

В новом сезоне станции велопроката Северной столицы полностью поменяли оборудование. Велосипеды, веломаты, станции проката и программное обеспечение - все стало российского производства. Ранее использовались чешские велосипеды.

Все велосипеды оборудованы GPS-трекерами на основании системы ГЛОНАСС, а также антивандальными замками. Десять подобных станций уже тестировались в прошлом году в Петергофе, оборудование оказалось надежным и хорошо себя зарекомендовало.

До 31 мая стоимость абонементов "одна поездка", "сутки" и "месяц" составит всего один рубль, а уже с 1 июня начнут действовать обычные тарифы: стоимость единичной поездки составит 45 рублей, абонемент "сутки" обойдется в 129 рублей, "месяц" - в 599 рублей, "сезонный" - в 1299 рублей.

При этом первые 30 или 45 минут поездки (в зависимости от абонемента) будут бесплатными. В прошлом году наибольшей популярностью пользовались абонементы "одна поездка" и "сутки", на них было продано почти 30 тыс. абонементов.

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