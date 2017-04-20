Двоих петербуржцев задержали по делу о хищении 20 млн рублей у Минобороны

Двоих петербуржцев задержали по делу о хищении 20 млн рублей у министерства обороны РФ. Их имущество арестовано в счет возмещения ущерба государственной казны, пишет «Фонтанка.ру».

Масштабные обыски по уголовному делу «Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере» прошли 19 апреля в Петербурге, а также Ленинградской и Московской областях.

Дело возбуждено в петербургском Следственном комитете по факту хищения из казны при исполнении государственного контракта от имени ООО «Профбизнес». Материалы касаются поставки автомобилей-цистерн для питьевой воды для нужд Минобороны.

По версии следствия, мужчины 38-ми и 36-ти лет вместе с неустановленными соучастниками заключили госконтракт, используя подконтрольный им «Профбизнес». Они обязались изготовить и поставить 90 автоцистерн на сумму почти в 390 млн рублей, однако сэкономили на качестве. Деньги, легализовали через подставные фирмы.

Пока сотрудники правопорядка изучают изъятые в ходе обысков документы, разыскивают возможных соучастников и проверяют другие эпизоды, задержанные начали возмещать ущерб. У них уже арестовали семь автомобилей на 30 млн рублей, ценности на три миллиона и еще 7 млн 800 тыс. рублей.