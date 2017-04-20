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В школах проведут олимпиады, посвященные выборам президента

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© Фото: sav-in.livejournal.com

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Будут разработаны 100 тестовых вопросов с ответами и не менее 1000 ситуационных задач.

В школах проведут олимпиады, посвященные выборам президента. Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК заключил контракт на разработку заданий для учащихся старших классов, сообщают «Ведомости».

Интернет-олимпиада направлена на повышение уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей. Будут разработаны 100 тестовых вопросов с ответами и не менее 1000 ситуационных задач.

Контракт на разработку заданий заключили с ООО «Мармеладов», сумма контракта 38 тыс. рублей. Компания оказалась единственной, подавшей заявку на конкурс. В 2016 году «Мармеладов» заключила четыре контракта через сайт госзакупок общую сумму в 457,5 тыс. рублей - на предоставление услуг в области безопасности, разработку проекта по обращению с радиоактивными отходами и разработку стратегии предприятия.

Председатель ЦИК Элла Памфилова не раз отмечала недочеты информационно-разъяснительной работы в ходе парламентских выборов 2016 году: новый состав ЦИК включился в нее буквально с колес и времени на обстоятельную подготовку информационной кампании не хватило. Этим помимо прочего объясняли и не слишком активную явку избирателей.

К президентской кампании ЦИК начал готовиться заранее: комиссия планирует разработку концепции и программы информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов, проведение среди региональных комиссий конкурса на лучшую организацию такой работы.

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