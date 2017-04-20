В четырех районах Петербурга испытают на прочность теплосети

В четырех района Петербурга ГУП «ТЭК СПб» испытает на прочность теплосети. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В Калининском районе 20 апреля проверят теплосеть к зданию Полюстровский, 71. В Пушкинском районе испытают тепловые сети от групповой котельной по адресу Горная, 12. В Кировском районе испытания пройдут на тепловых сетях в границах улиц: улица Маршала Говорова, улица Балтийская, переулок Молодежный, улица Розенштейна. Испытания в Выборгском районе затронут сети к зданию поселка Парголово, улица Торфяная, 25 (школа).

Температура теплоносителя в момент испытаний трубопроводов достигнет 110 градусов. Необходимо не приближаться к местам парения и помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей.

При обнаружении парения, вытекания горячей воды или провалов грунта - сообщать по экстренным телефонам 004, 112, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» - 601-93-93.