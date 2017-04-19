На Елагином острове 13 и 14 мая торжественно откроют Фестиваль тюльпанов

На Елагином острове в середине мая пройдет V Фестиваль тюльпанов, открытие запланировано на 13 и 14 мая. Это весенний праздник, который на несколько недель превращает остров в резиденцию всевозможных цветочных красок. На этот раз здесь будут представлены рекордные 120 сортов тюльпанов.

Откроется фестиваль 2017 года праздником в формате исторического променада – концерта. В дни открытия фестиваля в Дворцовой части парка появятся несколько музыкально-театрализованных зон, отображающих такие исторические эпохи, как барокко, рококо, классицизм, ампир и модерн.

Прогуливаясь по аллеям парка и любуясь цветниками, можно будет на время погрузиться в элегантное прошлое, случайно столкнувшись с музыкантами, поэтами, художниками, военными, прекрасными дамами, представляющими данные эпохи через музыку, танец, стихи, признания в любви и даже случайные дуэли.

Все желающие поддержать историческое путешествие в прошлое с помощью своего костюма в любой из предложенных эпох, сможет посетить парк бесплатно на время проведения праздника. Костюм должен состоять из нескольких элементов: костюма/платья, головного убора либо прически и какого-то аксессуара, соответствующего выбранной эпохе.

В рамках праздника и в поддержку общей атмосферы события пройдет традиционный конкурс по флористическому дизайну на тему «Пятый элемент». Команды профессиональных флористов и дизайнеров создадут цветочные композиции на тему пятого элемента, дополняющего четыре основных стихии.