  • 19 Апрель 2017
USD 20.04.2017 56.1753 +0.1960
USD ММВБ 22:17 56.65980  
EUR 20.04.2017 60.2649 +0.6525
EUR ММВБ 22:17 60.7230  
Нефть($) 19.04.2017 52.83 4.52
Нефть(p) 19.04.2017 2967.74 +263.38

Картина дня: выборы губернатора и вероятные террористы

Автор:


© Фото: bandt.com.au

Темы дня

Будут ли в Петербурге проводится досрочные выборы главы города, что нового сообщила ФСБ о задержании предполагаемых организаторов взрыва в метро.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали выборы губернатора Петербурга. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Закс.ру» (12:00), «Деловой Петербург» (12:40) и АБН (12:50).

Законодательное собрание Петербурга сегодня, 19 апреля, в первом чтении одобрило поправки в закон о выборах губернатора. Поправки предусматривают отмену досрочных выборов, как этого требует федеральное законодательство. Количество наблюдателей на участке от каждого кандидата будет ограничиваться одним человеком.

При этом журналистам может быть разрешено присутствовать во время работы избирательной комиссии с выборными документами. Также проект поправок предусматривает, что во время агитации нельзя будет использовать изображения людей, которые не являются кандидатами. Цитировать высказывания о кандидатах можно буде только с письменного согласия их авторов.

Прошлые выборы губернатора Петербурга прошли в сентябре 2014 года. Тогда Георгия Полтавченко, который управляет городом с 2011 года, избрали на пять лет.Досрочное голосование в России запрещено на выборах депутатов муниципальных советов, депутатов Госдумы, а также на выборах президента РФ.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стали вероятные организаторы взрыва в метро Петербурга 3 апреля. ФСБ рассказала о роли Акрама Азимова, родного брата вероятного организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова. Ранее сообщалось, что Акрам Азимов был депортирован в Москву после допроса в Киргизии. Сейчас ведомство отметило, что он был задержан в поселке Московский (около аэропорта Внуково) с боевой гранатой РГД-5 и доставлен в Следственный комитет РФ.

«Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций», - говорится в сообщении ФСБ.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест до начала июня подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Петербурга Аброра Азимова. Арестованный был не против своего заключения под стражу. При этом ранее он заявил в суде, что напрямую не причастен к преступлению.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Петербургский дневник» и «Невские новости».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Сказки на ночь: как пройдет «Библионочь 2017» в Петербурге (АФИША)

    В пятницу вечером, 21 апреля, библиотеки Северной столицы будут открыты до поздней ночи. «Санкт-Петербург.ру» представляет десять заведений для книголюбов, где в этот вечер посетителей ждут самые неожиданные и интересные мастер-классы, лекции и перфомансы.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.04.17
    Квартиры от застройщиков: в чем выгода
    19.04.17
    Ресторан в Петербурге Ферма
    19.04.17
    Получение участка на кладбищах Москвы - основные правила
    19.04.17
    Внедрение корпоративной социальной сети. За и против
    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов
    12.04.17
    ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm