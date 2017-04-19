Картина дня: выборы губернатора и вероятные террористы

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали выборы губернатора Петербурга. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Закс.ру» (12:00), «Деловой Петербург» (12:40) и АБН (12:50).

Законодательное собрание Петербурга сегодня, 19 апреля, в первом чтении одобрило поправки в закон о выборах губернатора. Поправки предусматривают отмену досрочных выборов, как этого требует федеральное законодательство. Количество наблюдателей на участке от каждого кандидата будет ограничиваться одним человеком.

При этом журналистам может быть разрешено присутствовать во время работы избирательной комиссии с выборными документами. Также проект поправок предусматривает, что во время агитации нельзя будет использовать изображения людей, которые не являются кандидатами. Цитировать высказывания о кандидатах можно буде только с письменного согласия их авторов.

Прошлые выборы губернатора Петербурга прошли в сентябре 2014 года. Тогда Георгия Полтавченко, который управляет городом с 2011 года, избрали на пять лет.Досрочное голосование в России запрещено на выборах депутатов муниципальных советов, депутатов Госдумы, а также на выборах президента РФ.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стали вероятные организаторы взрыва в метро Петербурга 3 апреля. ФСБ рассказала о роли Акрама Азимова, родного брата вероятного организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова. Ранее сообщалось, что Акрам Азимов был депортирован в Москву после допроса в Киргизии. Сейчас ведомство отметило, что он был задержан в поселке Московский (около аэропорта Внуково) с боевой гранатой РГД-5 и доставлен в Следственный комитет РФ.

«Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций», - говорится в сообщении ФСБ.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест до начала июня подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Петербурга Аброра Азимова. Арестованный был не против своего заключения под стражу. При этом ранее он заявил в суде, что напрямую не причастен к преступлению.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Петербургский дневник» и «Невские новости».