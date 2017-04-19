ФСБ рассказала о роли брата вероятного организатора теракта в Петербурге

Федеральная служба безопасности рассказала о роли Акрама Азимова, родного брата вероятного организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова. Об этом сообщается на официальном сайте ФСБ.

Ранее сообщалось, что Акрам Азимов был депортирован в Москву после допроса в Киргизии. Сейчас ведомство отметило, что он был задержан в поселке Московский (около аэропорта Внуково) с боевой гранатой РГД-5 и доставлен в Следственный комитет РФ.

"Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций", - говорится в сообщении ФСБ.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест до начала июня подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Петербурга Аброра Азимова. Арестованный был не против своего заключения под стражу.

При этом ранее он заявил в суде, что напрямую не причастен к преступлению. "Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", - сказал Азимов.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.