Глава Роскомнадзора считает невозможным запретить детям пользоваться соцсетями

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает невозможным запретить детям пользоваться соцсетями. По его мнению, соцсети являются неотъемлемой частью интернета, а интернет закрыть невозможно. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я абсолютно уверен в том, что не то, что необходимости в этом нет, а вообще даже думать об этом не надо", - заявил Жаров. По его мнению, родители и воспитатели детей должны предупреждать их об угрозах, которые могут быть в интернете.

"Вопрос в том, что ребенок и, прежде всего, люди, которые отвечают за него - его родители и воспитатели - должны его максимально информировать о тех опасностях и угрозах, которые присутствуют в сети. И если ты ответственный родитель, то с ребенком эту тему нужно, по крайней мере, обсуждать", - сказал глава Роскомнадзора.

Он отметил, что в соцсетях существуют суицидальные группы и группы зацепинга, которые несут угрозы не только психическому здоровью, но и физическому здоровью и жизни детей.

"Поэтому интернет - это как улица, то есть для того, чтобы переходить улицу, нужно знать правила дорожного движения. Поэтому нужно четко понимать, что твой ребенок ориентирован и медиа образован для того, чтобы преодолевать те опасности, которые существуют в сети для того, чтобы оставлять его один на один с сетью. Но это задача воспитателей и родителей, а запрещать это бесполезно", - сказал Жаров.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов внес в парламент законопроект о запрете социальных сетей детям до 14 лет. Согласно документу, при регистрации придется предоставить паспортные данные. При этом "Единая Россия" отчиталась, что не имеет отношения к законопроекту Милонова и не поддерживает предложенные им запретительные меры.