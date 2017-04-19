При регистрации паспорта болельщика выбирают город «Санкт-Питербург»

При регистрации паспорта болельщика на Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018 выбирают город «Санкт-Питербург». Об этом на своей странице в Twitter сообщила пользователь Татьяна Головина.

«КАКОЙ ПОЗОР! Регистрировалась для получения паспорта болельщика, и мой родной город пишется у них вот так», - написала она, сопроводив запись скрином с сайта fan-id.ru.

На странице, где выбирают способ получения паспорта, в графе «город/населенный пункт» выпадает вариант написания «Санкт-Питербург». Ошибку также обсуждают и в других социальных сетях.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве, Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.