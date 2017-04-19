Петербургский спортивно-концертный комплекс (СКК) перешел в собственность Смольного. Губернатор Георгий Полтавченко 14 апреля подписал соответствующее постановление, сообщает «Фонтанка.ру».

Документ Смольного предусматривает передачу имущественного комплекса ФГУП «Петербургский спортивно-концертный комплекс» в ведение комитета по физической культуре и спорту. Необходимые поправки в устав предприятия внесут до июля, решить вопрос об изменении организационно-правовой формы – к концу года.

В настоящее время СКК является коммерческим, хоть и малорентабельным предприятием. По данным Росстата, годовая его выручка составляет 132,5 млн рублей, прибыль – 156 тыс. рублей. Основные средства оцениваются в 164 млн, кредиторская задолженность – 20 млн, чистые активы – почти 150 млн рублей.

Комплекс на проспекте Юрия Гагарина строился к Олимпиаде-80 и более десяти лет носил имя основателя СССР Владимира Ленина. По вместимости – 25 тыс. зрителей - он до сих пор остается одним из крупнейших закрытых спортивных сооружений Европы и вторым в России (после построенного в том же году комплекса «Олимпийский» в Москве). В настоящее время площадка используется для проведения концертов, ярмарок и фестивалей. Общая площадь СКК – 50 тысяч кв. метров, арены – 10 тысяч кв. метров.