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ФСБ задержала боевиков, готовивших бомбы в Краснодаре и Владимире

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© Фото: Андрей Стенин/ РИА «Новости»

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Они пытались изготовить самодельные взрывные устройства и занимались вербовкой в «джихад».

ФСБ на Кубани задержала группу вероятных боевиков, которые пытались изготовить самодельное взрывное устройство и занимались вербовкой в «джихад». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

«В ходе проведения обыска по месту жительства задержанных были обнаружены компоненты к изготовлению СВУ (около 150 гр пластичного взрывчатого веществ), коробки с гайками, религиозно-экстремистская литература», – говорится в сообщении ФСБ.

В ходе осмотра телефонов задержанных были выявлены ссылки на специализированные сайты по взрывчатым веществам и взрывным устройствам, а на страницах в соцсети «ВКонтакте» были обнаружены тексты с признаками религиозно-экстремистского содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Владимирской области сотрудники ФСБ также хотели задержать вероятных боевиков, связанных с международными террористическими организациями, однако те начали стрелять в правоохранителей. Боевиков ликвидировали, среди силовиков пострадавших нет.

По данным ведомства, уроженцы Средней Азии 1991 и 1987 годов рождения состояли на связи у вербовщиков международных террористов. Они интересовались технологией изготовления взрывных устройств и выражали готовность совершить террористические акты на территории России.

На месте спецоперации найдены компоненты для бомб, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы. Следственное подразделение УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело.

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