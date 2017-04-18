Станция метро "Площадь Мужества" открыта после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта на вход и выход с 16:29, поезда следовали мимо без остановки. "В 17:03 станция открыта. Опасных предметов не обнаружено", - отметили в метро.

Пассажиры пишут в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте", что причиной закрытия стал забытый кем-то на платформе пакет. Его обследовали взрывотехники ОМОН.

Фото: vk.com/spb_today