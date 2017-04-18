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Навальный собрал 300 тыс. подписей для регистрации кандидатом в президенты

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© Фото: Алексей Даничев / РИА "Новости"

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Именно столько подписей требует Центральная избирательная комиссия РФ.

Оппозиционный политик Алексей Навальный собрал 300 тыс. подписей для регистрации кандидатом в президенты. Об этом он сообщил на своем официальном сайте.

"Планка в 300 тыс. подписей благополучно взята и сейчас их 335 782. Напоминаю, что по законам РФ для регистрации кандидатом в президенты РФ претендент должен предоставить в ЦИК именно 300 тыс. подписей", - рассказал он.

По его словам, Кремль проверяет подписи перед выборами, поэтому лучше заранее собрать больше необходимого количества. Теперь Навальный поставил цель собрать миллион подписей, чтобы подстраховаться от брака во время реальной кампании зимой 2017-2018 годов.

Из одного региона может быть подано не более 7500 подписей. Каждая подпись содержит не только электронный ящик, но и номер телефона, подтверждающую смс и краткую анкету.

Выборы президента России запланированы на 11 марта 2018 года. При этом в Госдуме уже прошел первое чтение законопроект, который перенесет их на 18 марта 2018 года, в годовщину присоединения Крыма.

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