Стюардесса «Аэрофлота» проиграла суд о дискриминации по внешнему виду

Стюардесса «Аэрофлота» Ирина Иерусалимская проиграла суд о дискриминации по внешнему виду. Тушинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска с требованием отменить один из пунктов из требований к персоналу. Об этом сообщает «Медиазона».

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Бортпроводница добивалась отмены пункта 7.1 «Требований к членам кабинного экипажа», определяющего допустимый размер одежды, рост и вес бортпроводников. Кроме того, она просила суд взыскать часть удержанной зарплаты и 1 млн рублей компенсации морального вреда.

Представитель «Аэрофлота» просил отказать истцу, ссылаясь на то, что она пропустила процессуальные сроки подачи жалобы на это положение. Также он настаивал на объективности установленных для стюардесс критериев (рост 160-175 сантиметров и размер одежды 42-48), поскольку они работают «на воздушном судне с ограниченным пространством».

«Повышенные габариты тела препятствуют быстрому передвижению проводника по проходу, причиняют неудобство в случае столкновения с бортпроводником и не позволяют разойтись бортпроводнику с пассажиром легко и без затруднений, затрудняют выполнение функций по закрытию и открытию полок», - настаивал юрист.

Кроме того, ответчик упоминал внутренние документы индийских, узбекских и китайских авиалиний. В компании также проводили опрос пассажиров «Аэрофлота», которые говорили, что хотели бы видеть «молодых, сильных и привлекательных» стюардесс. Отказ суда будет обжалован адвокатом стюардессы.

Стюардессы Ирина Иерусалимская и Евгения Магурина из-за несоответствия корпоративным стандартам были переведены исключительно на внутренние рейсы, следующие ночью или рано утром, из-за чего существенно снизилась зарплата. После подачи исков Иерусалимскую и Магурину сняли с должности старшего бортпроводника.