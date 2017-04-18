В ночь на 19 апреля разведут Кантемировский мост

В ночь с 19 на 19 апреля разведут Кантемировский мост. Об этом сообщается на официальном сайте ГБУ «Мостотрест».

Переправа, соединяющая Петроградский район Петербурга с Выборгским, будет недоступна для водителей и пешеходов с 01:30 до 04:30.

Кроме того, из-за реконструкции с 00:00 до 06:00 закрыт Тучков мост. В Северной столице 10 апреля официально стартовал сезон навигации.

Переправы на притоках Невы должны быть готовы к 24 апреля, а на Малой Неве судоходный процесс будет запущен только к 15 мая.