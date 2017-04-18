К другу пострадавшего при взрыве студента в Петербурге пришли с обысками сообщает "Фонтанка.ру". В минувший четверг, 13 апреля, на Васильевском острове в руках подростка сработало взрывное устройство.

Потерпевшый в первые часы после взрыва сообщил, что нашел взрывное устройство на улице. При этом, по данным СК, он сам изготовил бомбу. По факту взрыва в Петербурге возбуждено уголовное дело.

Полицией по минутам был восстановлен весь день 13 апреля, проведенный пострадавшим. За пару часов до взрыва на В.О. студент встретился со знакомой школьницей и передал ей блокнот, где описывал свои химические опыты.

Блокнот, большинство формул в котором касаются либо изготовления самодельных взрывных устройств, либо синтеза наркотиков, привел оперативников к следующему фигуранту дела, где сейчас проводятся обыски сотрудниками СК и ФСБ.

Кроме квартиры друга пострадавшего, оперативно-следственная группа обыска приехала в нежилое помещение, где расположена лаборатория. Оно также находится на В.О., на территории одного из заводов. Сотрудники Госбезопасности уверены, что в этом арендованном помещении собираются СВУ на промышленном уровне.

Пострадавший при взрыве 17 апреля вышел из медикаментозной комы. Медики провели ему операцию на руках, которые более всего пострадали при взрыве, и глазах, сетчатка которых была обожжена. Молодому человеку ампутировали левую руку.