Смольный запретил проводить акцию протеста "Надоел" 29 апреля. Она должны была быть посвящена призыву Владимира Путина не баллотироваться в президенты в 2018 году. Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор петербургского отделения "Открытой России" Андрей Пивоваров.

"Чиновники сообщают, что по предложенному нами маршруту именно в этот день будет проводиться субботник. Ранее субботник планировался на 22 апреля, но был спешно перенесен на неделю позже. Непременно пригласим участников к нам присоединиться", - написал он.

Несмотря на решение властей в согласовании акции протеста, Пивоваров настаивает, что отказ Смольного "ничего не меняет". В случае возникновения митинга полиция будет задерживать участников несанкционированной акции.

Изначально весенний День благоустройства должен был пройти 22 апреля. Комитета по благоустройству принял решение сдвинуть субботник на неделю позже, чиновники объясняют это зимней погодой в Петербурге.