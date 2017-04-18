На «фиолетовой» ветке петербургского метро начали проводить Wi-Fi. Об этом сообщается на официальном сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

Монтаж телекоммутационных шкафов для доступа в интернет начался со станции метро «Комендантский проспект». Полностью проект по обеспечению Wi-Fi на станциях подземки намерены воплотить в жизнь до конца текущего года.

Шкафы оформлены в бело-серых тонах с цветной полосой и международным обозначением устройств с технологией Wi-Fi. Для каждой линии в соответствии с цветовой гаммой схемы метро предусмотрен свой цвет.

Ранее шкафы для Wi-Fi были установлены на всех станциях «оранжевой» ветки. О начале работы оборудования для доступа в интернет будет сообщено дополнительно.

Фото: metro.spb.ru