Велопрокат в Петербурге начнет работу 20 апреля

Велопрокат в Петербурге официально начнет работу 20 апреля, стоимость проката понизится на 1 рубль. Об этом сообщаетсяся на официальной странице компании "Велогород" в социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях сотрудники компании пишут, что в новом сезоне станции велопроката Северной столицы полностью поменяют оборудование. Велосипеды, веломаты, станции проката и программное обеспечение - все будет российского производства.

По сравнению с чешскими велосипедами, которые использовались ранее, у наших есть ряд преимуществ. "У нас были нарекания, которые связаны с самими велосипедами: что они были неудобные, что у них не очень хорошая управляемость за счет колес", - цитирует Лайф директора по PR и маркетингу компании "Велогород" Ксению Васильеву.

"В этом году у нас колеса не каучуковые, а надувные, с камерами внутри. Управляемость и маневренность велосипеда повысилась. Плюс легкая алюминиевая рама, но при этом надежная - и все вытекающие удобства, - пояснила она.

Все велосипеды оборудованы GPS-трекерами на основании системы ГЛОНАСС, а также антивандальными замками. Десять подобных станций уже тестировались в прошлом году в Петергофе, оборудование оказалось надежным и хорошо себя зарекомендовало.

Система проката в 2017 году осталась прежняя - при покупке абонемента предоставляется 30/45 минут бесплатно. Далее начисляется повременная оплата:

Фото: vk.com/spb.velogorod