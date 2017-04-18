В Петербурге задержали таксиста-вербовщика ИГ

В Петербурге задержали таксиста-вербовщика в ряды «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Сотрудниками Центра «Э» в понедельник, 17 апреля, задержали 39-летнего водителя такси, выходца из Средней Азии. Он знакомился петербуржцами у Соборной мечети на Петроградской стороне и склонял их к вступлению в международные террористические организации.

В отношении предполагаемого вербовщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Задержанный взят под стражу.