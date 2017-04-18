В четырех района Петербурга испытают на прочность теплосети

В четырех района Петербурга ГУП «ТЭК СПб» испытает на прочность теплосети. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

Температура теплоносителя в момент испытаний трубопроводов достигнет 110 градусов. Необходимо не приближаться к местам парения и помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей.

При обнаружении парения, вытекания горячей воды или провалов грунта - сообщать по экстренным телефонам 004, 112, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» - 601-93-93.

В Невском районе 18 апреля испытания затронут здания в границах улиц: Ткачей, Седова, Крупской, Бабушкина; в границах пр. Елизарова, улиц Невзоровой, О.Бергольц, Удездного проспекта; пр. Елизарова, ул. Седова и местным пр. вдоль домов 31 ,35 ,37 по пр. Елизарова; улиц Зубковская, Седова, пр. Елизарова, Невзоровой, а также от котельной Ткачей, 70.

В Красногвардейском районе испытают магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети зоны теплоснабжения котельной ограниченной улицами: Екатерининский пр., Салтыковская дорога, ж/дорога, Пискаревский пр., Бестужевская ул., пр. Энергетиков, ш. Революции, ул. П.Смородина, ул. Большая Пороховская, пр. Металлистов.

В Калининском районе проверят теплосети, находящиеся на теплоснабжении Гражданской котельной в границах улиц: Гидротехников, Шателена, Новороссийской, Политехнической, Бутлерова; проспектов: Тореза, Институтский, 2-ой Муринский, Пархоменко, Гражданский, Непокоренных.

В Пушкинском районе 18 апреля испытают тепловые сети от котельной Кадетский, 15.