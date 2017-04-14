По Петербургу с 15 апреля начнут ходить экскурсионные ретротрамваи

По Петербургу с 15 апреля вновь начнут ходить экскурсионные ретротрамваи. Проехать по маршруту в центре можно будет по субботам и воскресеньям до конца октября. Об этом сообщается на официальном сайте Музея городского электрического транспорта.

Первый рейс в этом году совпал со знаменательной датой – 75-летием возвращения трамвая на улицы блокадного Ленинграда весной 1942 года. Поездку в субботу посвятят памяти трамвайщиков осажденного города.

«Музейный маршрут по-настоящему дает прочувствовать дух старого Ленинграда: трасса ретровагона проходит, в том числе, и по тем улицам, где обычный трамвай не встретишь. Тем интереснее дождаться на остановке уникальную МС-ку («Моторный Стальной»), услышать знаменитый звонок, сесть на деревянную скамью и посмотреть на город на Неве из окон трамвая совсем под иным ракурсом», - говорится в сообщении музея.

Ретротрамваи будут работать на линии по выходным до 29 октября. Стоимость проезда – 200 рублей. Пассажиры ростом до одного метра в соответствии с историческим правилом ездят бесплатно. Отправление от площади Тургенева в 11:20, 12:20 и 13:20 в выходные дни. Завтра, 15 апреля, в день 75-летия возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде, поездка на историческом вагоне будет бесплатной.

Маршрут вагонов: пл. Тургенева – Садовая ул. – Инженерная ул. – Литейный пр. – Владимирский пр. – Колокольная ул. – ул. Марата – Звенигородская ул. – Загородный пр. – Московский пр. – 1-я Красноармейская ул. – Троицкий пр. – Лермонтовский пр. – Садовая ул. – пл. Тургенева.