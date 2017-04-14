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Картина дня: снегопад в Петербурге, Сирия и доходы Путина

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© Фото: tabletvote.com

Темы дня

Надолго ли в Северной столице задержится непогода, как в Сирии ответили на оскорбление из США, сколько за 2016 год заработал президент РФ.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала непогода в Петербурге – уже два дня не прекращаются сильные снегопады. Из-за этого автомобилисты стоят в многочисленных пробках, а самолеты отказываются от посадки в Пулково.

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Более того, страдают не только люди - перелетные птицы оказались в опасности из-за неожиданного снега в городе на Неве. «Птицам нужна помощь В черте города участились случаи, когда петербуржцы находят насекомоядных и околоводных птиц, например, чибисов, в ослабленном состоянии», - рассказали в Смольном.

Животные испытывают трудности при добывании пропитания. В Смольном просят жителей и гостей Северной столицы сообщать о таких случаях для того, чтобы специалисты могли вовремя оказать помощь. Завтра, 15 апреля, утром будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. По данным синоптиков, снежная погода продолжится минимум до 18 апреля.

Второй по значимости темой дня стала Сирия, которая ответила на оскорбление из США. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали портал «Петербургский дневник» (05:35), АБН (06:40) и «Фонтанка.ру» (08:30).

Еще 12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Сирии была бы лучше, если бы Россия «не поддержала» президента Сирии Башара Асада. «Если бы Россия не вмешалась и не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было. Если честно, то Путин поддерживает человека, который является по-настоящему злым человеком. Я думаю, это очень плохо для России, очень плохо для человечества, очень плохо для этого мира», - сказал Трамп.

Спустя два дня Сирия ответила Трампу. «Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад - президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп», — сказал помощник главы МИД САР Айман Суссан.

Третьей темой дня, по мнению «Монитора», стали доходы за 2016 год президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Путин заработал 8,8 млн рублей, что на 33 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. При этом с 2013 года его заработок увеличился боле чем в два раза – тогда он получил 3,6 млн рублей.

В собственности Путина в декларации о доходах указаны земельный участок на 1,5 тыс. м2, квартира в 77 м2 и гараж площадью 18 м2. Он также владеет квартирой в 153,7 м2 и гаражным местом на 18 м2. Все эти объекты расположены в России. Президент владеет двумя раритетными автомобилями «Волга» ГАЗ М21, внедорожником «Нива» и прицепом «Скиф».

О своих доходах 2016 отчитался и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Они также сократились с 8,8 млн до 8,58 млн. рублей. Медведев задекларировал арендованный на 49 лет земельный участок площадью 47 соток, квартиру в 367,8 м2 и два автомобиля - ГАЗ-20 и ГАЗ-21 - которые находятся в собственности у премьер-министра.

Его супруга Светлана Медведева, как в прошлом и в позапрошлом годах, на этот раз ничего не заработала. У нее в собственности остается иномарка Volkswagen Golf и два машиноместа. Также в ее пользовании - квартира в 367,8 м2.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Газета Metro» и «Петербургский дневник».

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