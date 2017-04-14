Российским полицейским могут запретить выезд за границу

Сотрудникам органов внутренних дел (ОВД) в скором времени могут запретить выезд за границу. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал соответствующий законопроект, пишут «Известия».

Документ осенью 2015 года внес в Госдуму теперь уже бывший депутат от ЛДПР Дмитрий Носов. Свою инициативу Носов объяснил тем, что МВД, ФСИН и Минобороны ранее рекомендовали своим сотрудникам не выезжать в ряд стран.

Запрет на поездки за рубеж затронет не всех, а только сотрудников, занимающих определенные должности, - их перечень предстоит утвердить МВД. Также Министерство иностранных дел определит список стран, куда «не рекомендуется» выезжать сотрудникам полиции «в целях обеспечения реагирования на возникновение угроз безопасности».

В законопроекте также установлен запрет на службу в полиции для тех, кто имеет вид на жительство в другой стране. Сейчас аналогичное ограничение распространяется лишь на имеющих гражданство другого государства. Правительство РФ рекомендовало ко второму чтению предусмотреть обязанность сотрудников полиции «сообщать непосредственному руководителю о получении» иностранного вида на жительство.