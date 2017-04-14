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В ночь на 15 апреля в Петербурге разведут девять мостов

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© Фото: Сергей Компанийченко / РИА «Новости»

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В Северной столице 10 апреля официально стартовал сезон навигации

В ночь на 15 апреля в Петербурге разведут девять мостов по Большой Неве и Невке. Об этом сообщается на официальном сайте ГБУ «Мостотрест».

В Северной столице 10 апреля официально стартовал сезон навигации, в связи с этим сегодня ночью будут разведены мосты:

Благовещенский мост с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00;

Дворцовый мост с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 05:00;

Троицкий мост с 01:20 до 04:50;

Литейный мост с 01:40 до 04:45;

Большеохтинский мост с 02:00 до 05:00;

Мост Александра Невского с 02:20 до 05:10;

Володарский мост с 02:00 до 03:45 и с 04:15 до 05:45;

Гренадерский и Сампсониевский мосты с 01:30 до 04:30.

Тучков мост: закрыто движение с 00:00 до 06:00.

Ранее стало известно, что с этого года Дворцовый и Троицкий мосты будут поднимать раньше ради туристов. Мосты теперь будут поднимать на 15 минут раньше. Решение приняли по просьбе компаний, которые организуют водные экскурсионные прогулки для туристов и жителей города.

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