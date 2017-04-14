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По набережной Фонтанки ограничат движение транспорта до 10 мая

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© Фото: Serg D / 500px.com

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Причиной временного закрытия движение станет капитальный ремонт набережной.

По набережной Фонтанки ограничат движение транспорта с 29 апреля до 10 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной административно технической инспекции (ГАТИ).

Движение транспорта будет полностью прекращено по набережной реки Фонтанки (нечетная сторона) от площади Ломоносова до Невского проспекта. Причиной временного закрытия движение станет капитальный ремонт набережной.

Объезд указанного участка предусмотрен по Гороховой улице и улице Ломоносова. ГАТИ просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее корректировать маршрут следования.

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