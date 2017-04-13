  • 13 Апрель 2017
USD 14.04.2017 56.6019 +-0.1537
USD ММВБ 22:17 56.20210  
EUR 14.04.2017 60.2867 +0.0236
EUR ММВБ 22:17 59.7450  
Нефть($) 13.04.2017 55.84 0.94
Нефть(p) 13.04.2017 3160.65 +44.77

Картина дня: Сирия и теракт в Петербурге

Автор:


© Фото: worldkings.org

Темы дня

Что стало причиной разногласий Трампа и Путина, сколько пострадавших при взрыве в метро до сих пор остаются в больницах.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал спор США и России по ситуации в Сирии. Сегодня, 13 апреля, Сирия обвинила США в гибели сотен людей из-за удара по химическому складу. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали портал «Фонтанка.ру» (13:35), АБН (13:40) и «Газета Metro» (13:50).

«Самолеты так называемой коалиции под руководством США в 17:30–17:50 [среды 12 апреля] нанесли удар по складу ИГ (запрещенной на территории РФ организации), на котором находилось много иностранных наемников. После ударов появились облака белого и затем желтого дыма, что указывает на наличие большого количества ядовитых веществ. Пожар на месте продолжался до 22:30», – сообщают ВС Сирии.

По мнению сирийской стороны, это подтверждает, что у террористов ИГ и (также запрещенной в России) «Джабхат ан-Нусры» есть химическое оружие, которое они способны получать, перемещать и применять.

При этом международная коалиция во главе с США отрицает сообщения Генштаба ВС Сирии о том, что она нанесла удар по складу химическим оружием. «Коалиция не проводила удары по этому району…Заявления Сирии некорректны и, вероятно, являются преднамеренной дезинформацией», - заявил представитель коалиции полковник ВВС США Джон Дорриан.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стали пострадавшие при теракте в Петербурге. На данный момент в больницах остается 41 пострадавший при взрыве в петербургском метрополитене. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

По ее словам, на амбулаторном лечении находятся 39 раненых, состояние двоих пострадавших все еще оценивается как тяжелое, пятеро находятся в состоянии средней тяжести и 34 – в удовлетворительном. За сутки из больниц выписали пять пострадавших.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Газета Metro» и «Петербургский дневник».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов
    12.04.17
    ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm