Картина дня: Сирия и теракт в Петербурге

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал спор США и России по ситуации в Сирии. Сегодня, 13 апреля, Сирия обвинила США в гибели сотен людей из-за удара по химическому складу. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали портал «Фонтанка.ру» (13:35), АБН (13:40) и «Газета Metro» (13:50).

«Самолеты так называемой коалиции под руководством США в 17:30–17:50 [среды 12 апреля] нанесли удар по складу ИГ (запрещенной на территории РФ организации), на котором находилось много иностранных наемников. После ударов появились облака белого и затем желтого дыма, что указывает на наличие большого количества ядовитых веществ. Пожар на месте продолжался до 22:30», – сообщают ВС Сирии.

По мнению сирийской стороны, это подтверждает, что у террористов ИГ и (также запрещенной в России) «Джабхат ан-Нусры» есть химическое оружие, которое они способны получать, перемещать и применять.

При этом международная коалиция во главе с США отрицает сообщения Генштаба ВС Сирии о том, что она нанесла удар по складу химическим оружием. «Коалиция не проводила удары по этому району…Заявления Сирии некорректны и, вероятно, являются преднамеренной дезинформацией», - заявил представитель коалиции полковник ВВС США Джон Дорриан.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стали пострадавшие при теракте в Петербурге. На данный момент в больницах остается 41 пострадавший при взрыве в петербургском метрополитене. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

По ее словам, на амбулаторном лечении находятся 39 раненых, состояние двоих пострадавших все еще оценивается как тяжелое, пятеро находятся в состоянии средней тяжести и 34 – в удовлетворительном. За сутки из больниц выписали пять пострадавших.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Газета Metro» и «Петербургский дневник».