Московский вокзал работает в штатном режиме, он полностью доступен для пассажиров. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня, 13 апреля, около 16 часов, на перроне отправления пригородных поездов был обнаружен подозрительный пакет, на вокзале объявили частичную эвакуацию, пассажиров не пускали к электричкам и кассам.

Подозрение полиции вызвал тот факт, что технические средства показали наличие металла в пакете. Его обследовали взрывотехники ОМОН, внутри находились несколько пустых емкостей из-под медикаментов с металлическими крышками. Взрывчатых веществ не обнаружено.