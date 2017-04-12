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Навальный предложил провести протестную акцию в День России

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© Фото: Евгения Новоженина / РИА "Новости"

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По его мнению, митинги необходимо повторить, так как россияне так и не получили ответов на свои вопросы.

Оппозиционный политик Алексей Навальный предложил провести протестную акцию против коррупции в День России, 12 июня. Об этом он сообщил на своем официальном сайте.

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По его словам, после аналогичной акции, которая прошла 26 марта в десятках российских городов, протестующий так и не получили ответов на свои вопросы, поэтому митинги необходимо повторить.

Навальный считает, что акция «Он вам не Димон» разделила страну на три группы: кто против коррупции, кто запрещает митинги, а также люди, которые вообще не знают о расследованиях и акция протеста.

По мнению оппозиционера, последняя группы россиян самая многочисленная. Это второй аргумент, чтобы продолжить протестовать. Пока что Навальный выступил лишь с предложением провести митинги, ни один из них не согласован с властями.

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет большим тайным состоянием. После этого в десятках городах России 26 марта прошла акция "Он вам не Димон", организованной ФБК.

Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.

Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал "чушью и какими-то бумажками".

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