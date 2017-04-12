Верховный суд обязал Смольный провести торги по размещению рекламы. Суд поддержал решение петербургского УФАС, которое было принято еще в июле 2016 года. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Тогда УФАС постановило, что чиновники Смольного не имела права заключать контракты на украшение города с ГЦРР без проведения торгов. При этом изначально в нарушении закона комитет обвинил депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник.

Парламентарий обратил внимание, что оформление самых крупных праздников - Дня Победы, Дня основания Петербурга, Дня Военно-Морского флота и "Алые паруса" - комитет заказал у одной компании. Общая стоимость организации праздников составляет 29 млн 370 тыс. рублей.

Инспекция УФАС признала в таких действиях комитета при проведении четырех закупок нарушение п. 1 и п. 5 ст. 24 закона о контрактной системе. По мнению УФАС, чиновники комитета в своих целях решили использовать первоначальную редакцию закона, не соответствующую федеральному законодательству, и заключили четыре контракта с единственным поставщиком ГУП ГЦРР.

С июля 2016-го жалоба комитета по печати на решение антимонопольной службы была отклонена в судах трех инстанций, в том числе арбитражным судом. Назначенный штраф председатель комитета Сергей Серезлеев оплатил еще в январе 2016 года, и 50 тыс. рублей остаются на счету антимонопольного ведомства.