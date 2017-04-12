Сокуров вошел в состав Общественной палаты Петербурга‍

Настоятель храма Святых Апостолов Петра и Павла Петр Мухин, главный редактор «Санкт-Петербургских ведомостей» Дмитрий Шерих, режиссер Александр Сокуров и еще 18 человек прошли в Общественную палату Петербурга по квоте Законодательного собрания.

Их кандидатуры сегодня, 12 апреля, рассмотрели и утвердили депутаты ЗакСа. Всего в парламент поступило 79 кандидатур, выдвинутых городскими общественными организациями.

Общественная палата Петербурга в 2017 году сформируется по-новому. В нее войдут 63 человек: треть членов утверждает Смольный, треть – ЗакС. Оставшийся список членов утверждают избранные ранее представители общественной палат.

Смольный утвердил 21 члена общественной палаты. По губернаторской квоте туда вошли директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров, помощница Валентины Матвиенко Людмила Косткина, викарий Петербургской епархии архиепископ Амвросий, президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак и еще 17 человек.

Общественная палата – это структура, созданная для взаимодействия общества с с губернатором и исполнительными органами власти. ОП существует как на федеральном уровне, так и в регионах. Основная ее задача – контролировать, соблюдаются ли в процессе разработки законов интересы и права простых граждан. Функционирует палата на добровольной основе, ее члены не получают зарплаты.

Члены Общественной палаты Петербурга по квоте ЗакСа:

1. Представитель Петроградского районного отделения блокадников Юрий Антонов

2. Настоятель дацана Буда Бадмаев

3. Почетный гражданин Петербурга Михаил Бобров

4. Глава петербургского ВГТРК Виталий Волков

5. Председатель ветеранской организации Василий Волобуев

6. Коммунист, бывший депутат ЗакСа Алексей Воронцов

7. Глава СПГУКиТ Александр Евменов

8. Профессор Военно-космической академии имени Можайского Николай Кужекин

9. Директор ТЮЗ Светлана Лаврецова

10. Учитель Второй гимназии Лариса Листова

11. Настоятель храма Мариинского дворца Петр Мухин

12. Механик конструкторского бюро "Электроавтоматика" Владимир Орлов

13. Муфтий Равиль Панчеев

14. Директор 56-й гимназии Майя Пильдес

15. Директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин

16. Контролер Управления межвузовского студгородка Дмитрий Попов

17. Режиссер Александр Сокуров

18. Глава местного отделения общества автомобилистов Валерий Солдунов

19. Ответственный секретарь председателя ЗакСа Петр Шелищ

20. Главный редактор "Санкт-Петербургских ведомостей" Дмитрий Шерих

21. Генеральный директор театра "Балтийский дом" Сергей Шуб