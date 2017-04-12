В Петербурге скончался еще один пострадавший при взрыве в метро. Всего на данный момент при теракте погибли 15 человек, еще более ста получили ранения. Об этом сообщает «Доктор Питер».

40-летний мужчина скончался в Военно-медицинской академии около полуночи 11 апреля. Он получил очень тяжелые осколочные ранения и переломы, все дни он находился в реанимации.

На утро 12 апреля в стационарах города остаются 50 человек. В настоящий момент 80 пострадавших в теракте получили компенсации. Взрыв произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

«Важно отслеживать состояние раненых после их выписки из медицинских учреждений, оказывать им помощь в организации реабилитации, проведении пластических операций. Эти люди должны находиться под нашим особым контролем», – сказал губернатор Георгий Полтавченко.