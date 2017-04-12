Депутаты «Партии роста» просят Полтавченко отчитаться по уборке улиц

Фракция «Партии роста» в Законодательном собрании Петербурга подготовила губернатору Георгию Полтавченко запрос о качестве уборки снега. Документ сегодня, 12 апреля, поддержали 48 парламентариев, сообщает АБН.

Ранее отчитаться о качестве уборки улиц в зимний период парламентарии просили профильного вице-губернатора Николя Бондаренко. Однако, по словам руководителя фракции Оксаны Дмитриевой, чиновник не смог этого сделать.

«Вице-губернатор Бондаренко не смог ответить на наш запрос в течение трех месяцев. Хотя на прошлом выступлении в ЗакСе он клялся, что такого быть не может. Если вице-губернатор не может ответить на эти вопросы, это придется делать губернатору», - заявила с трибуны Дмитриева.

Днем ранее стало известно, что комитет по благоустройству отрицает проблему пыльных улиц. По мнению чиновников, до окончания весеннего месячника по благоустройству предъявлять претензии к количеству пыли на улицах рано.

Вопрос с уборкой улиц уже создал скандал в конце марта - тогда не смог выступить с отчетом председатель петербургского комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поручил вызвать его на "допрос с пристрастием".