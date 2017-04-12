Станцию метро "Комендантский проспект" открыли после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Она была закрыта с 10:01 до из-за бесхозного предмета - была обнаружена сумка около эскалатора.

Спустя ровно час станцию открыли, опасных предметов не обнаружено. В данный момент станция работает в штатном режиме.