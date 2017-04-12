В Петербурге 12 апреля днем ожидается сильный ветер и мокрый снег. Температура воздуха днем от двух до четырех градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода. Временами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, западный утром 7-12 м/с, днем 5-10 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление днем будет повышаться. Восход солнца был в 05:52, закат будет в 20:08. После заката ветер стихнет до 2 м/с, температура воздуха опустится ниже нуля.