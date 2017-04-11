Российские ученые создали вечные пломбы

Российские ученые создали нанопломбы, которые позволят избавить зубы от кариеса на всю жизнь. Об этом сообщает "Русская планета".

В данный момент инновация ждет одобрения Росздравнадзора. После этого врачи смогут активно применять нанопломбы в стоматологических клиниках.

Эксперты пояснили, что инновация была создана на основе наночастиц - оксидов титана, железа, цинка, а также прочих металлов. Они могут уничтожать микробы, а также предотвращают выпадение самих пломб.