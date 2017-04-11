  • 11 Апрель 2017
USD 12.04.2017 56.9552 -0.4344
USD ММВБ 23:17 57.04750  
EUR 12.04.2017 60.3042 -0.4427
EUR ММВБ 23:17 60.5330  
Нефть($) 11.04.2017 56.01 +1.27
Нефть(p) 11.04.2017 3190.06 +48.55

В Петербурге создали памятник зубной боли

Автор:


© Фото: PR-агентство «Медиатор»

Темы дня

В работе использовались человеческие зубы, удаленные по медицинским показаниям.

В Петербурге на проспекте Народного Ополчения, 10, появился памятник зубной боли. Скульптуру установили в одной из стоматологических клиник, пишет «Диалог» со ссылкой на PR-агентство «Медиатор».

Автором необычной скульптуры стала художница Марьяна Шумкова. В работе использовались человеческие зубы, удаленные по медицинским показаниям в рамках городской акции «Зубы ради здоровья», которая проводилась в ноябре-декабре 2016 года.

В рамках акции более 200 петербуржцев удалили больные зубы за полцены при условии, что в последующем эти зубы будут пожертвованы на создание арт-объекта. Всего в рамках акции было собрано 403 зуба, после удаления они были использованы для создания памятника.

Памятник является пропагандой полноценной гигиены полости рта и профилактики кариеса. За счет шокирующего эффекта он должен побудить людей уделять больше внимания уходу за зубами и деснами.

«Безусловно, самым шокирующим в этой работе является объединение искусственных материалов и натуральных человеческих зубов. Скульптура получилась очень натуралистичной, но из-за деформированных черт человеческого лица – довольно пугающей. Именно к этому эффекту я стремилась, только сильное эмоциональное воздействие может заставить человека вновь задуматься о такой простой и обыденной вещи, как гигиена зубов», - отметила автор проекта Марьяна Шумкова.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm