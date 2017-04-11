В Петербурге создали памятник зубной боли

В Петербурге на проспекте Народного Ополчения, 10, появился памятник зубной боли. Скульптуру установили в одной из стоматологических клиник, пишет «Диалог» со ссылкой на PR-агентство «Медиатор».

Автором необычной скульптуры стала художница Марьяна Шумкова. В работе использовались человеческие зубы, удаленные по медицинским показаниям в рамках городской акции «Зубы ради здоровья», которая проводилась в ноябре-декабре 2016 года.

В рамках акции более 200 петербуржцев удалили больные зубы за полцены при условии, что в последующем эти зубы будут пожертвованы на создание арт-объекта. Всего в рамках акции было собрано 403 зуба, после удаления они были использованы для создания памятника.

Памятник является пропагандой полноценной гигиены полости рта и профилактики кариеса. За счет шокирующего эффекта он должен побудить людей уделять больше внимания уходу за зубами и деснами.

«Безусловно, самым шокирующим в этой работе является объединение искусственных материалов и натуральных человеческих зубов. Скульптура получилась очень натуралистичной, но из-за деформированных черт человеческого лица – довольно пугающей. Именно к этому эффекту я стремилась, только сильное эмоциональное воздействие может заставить человека вновь задуматься о такой простой и обыденной вещи, как гигиена зубов», - отметила автор проекта Марьяна Шумкова.