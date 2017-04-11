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Полтавченко предложил создать единый музей городского транспорта

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Музей городского электрического транспорта
© Фото: getmuseum.ru

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Смольный в ближайшее время подготовит и обсудит концепцию нового музея.

Губернатор Георгий Полтавченко предложил создать в Петербурге единый музей городского транспорта. Соответствующую идею он озвучил на встрече с молодежной коллегией 11 апреля, сообщает "Фонтанка.ру".

С вопросом о возможности наделения музейной функцией ГУП "Пассажиравтотранс" к губернатору обратился руководитель комиссии по ЖКХ и транспорту молодежной коллегии Николай Подопригора.

По его словам, в данный момент у предприятия множество архивных документов и исправной техники прошлых десятилетий, однако для всеобщего просмотра эти экспонаты недоступны, так как "Пассажиравтотранс" не обладает функцией выставочной деятельности.

"Эта тема меня натолкнула на другую мысль: может быть, нам объединить коллекции "Пассажиравтотранса" и "Горэлектротранса" и создать музей транспорта? У нас уникальное метро, автобусы, электротранспорт. Это бы пользовалось большой популярностью", - заявил Полтавченко, добавив, что даст поручения профильным комитетам подготовить и обсудить концепцию такого учреждения.

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